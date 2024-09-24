  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анчелотти подтвердил, что Беллингем сыграет с «Алавесом». Карвахаль будет готов к дерби с «Атлетико»
4

Анчелотти подтвердил, что Беллингем сыграет с «Алавесом». Карвахаль будет готов к дерби с «Атлетико»

Джуд Беллингем готов сыграть в матче с «Алавесом».

Об этом рассказал Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции. Напомним, участие Беллингема в сегодняшнем матче Ла Лиги было под вопросом из-за проблем полузащитника с плечом.

«Его плечо в том же состоянии, что и в прошлом году. Проблемы в последнем матче никак не сказались – он восстановился, хотя и должен носить защиту для большей безопасности. Он готов играть, и он сыграет.

Карвахаль еще не восстановился после ушиба, ему нужно еще несколько дней. Но он будет готов сыграть [против «Атлетико»] в воскресенье», – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoтравмы
logoДаниэль Карвахаль
logoДжуд Беллингем
logoЗдоровье
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карло Анчелотти: «Мне посчастливилось тренировать великие клубы, такие как «Милан», но «Реал» – лучший. Продержаться здесь столько матчей – это практически чудо!»
26вчера, 16:51
Анчелотти об Эндрике в запасе «Реала»: «Я могу быть несправедлив, он хорошо тренируется. Но перед ним Винисиус, Родриго, Мбаппе – нужно терпение»
1422 сентября, 10:51
«Реал» планирует играть по схеме с 4 хавбеками в некоторых матчах – для баланса и надежности
1319 сентября, 10:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мостовой о «Золотом мяче»: «Эра Роналду и Месси прошла, сейчас смотришь на список – чего-то не хватает. Винисиус – бесспорный обладатель награды для меня»
6 минут назад
Анзор Кавазашвили: «Зенит» приобрел золотого мальчика – Латышонка, это лучший российский вратарь за последние годы. Они вообще молодцы, забрали Соболева – лучшего российского нападающего»
1316 минут назад
«ПСЖ» показал третью форму на сезон-2024/25 – бледно-розовую с черной полосой по центру
731 минуту назадФото
Ориньо из «Химок»: «О титуле сейчас говорить очень сложно, к сожалению. Мы потеряли много очков»
1832 минуты назад
Судья Мунуэра Монтеро – Мбаппе о желтой за взмах рукой: «Это неуважение. Очень некрасивый жест». Килиан сказал: «Вы не можете давать мне карточку за такое»
1542 минуты назад
«Соболев – третий форвард «Зенита». Ему надо адаптироваться к игре клуба, он еще не готов. Но он нужен, будет в Кубке играть». Орлов о нападающем
1858 минут назад
Экс-судья Федотов об удалении Маухуба со «Спартаком»: «Иванов загадил всю игру одним моментом – по рекомендациям ФИФА и УЕФА это не вторая желтая. Бонгонда постоянно падал, но реакции никакой»
16сегодня, 09:13
На ЧМ-2034 в Саудовской Аравии не будет алкоголя, скорее всего: «Мы провели более сотни спортивных мероприятий без него»
69сегодня, 09:11
Депутат Журова об отказе ФИФА отстранить Израиль: «Двойные стандарты так и будут продолжаться. Они хотят, чтобы население возмутилось и сменило власть в угоду им»
19сегодня, 09:10
«Барса» хочет подписать вратаря после травмы тер Стегена. Флик и Деку считают, что усиление необходимо (Marca)
48сегодня, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
Зобнин о судействе в РПЛ: «Нормальное, все люди ошибаются, даже с ВАР. Футболисты тоже ошибаются»
27 минут назад
«Оренбург» встретится с «Пари НН». Приходите поддержать команду на стадионе!
22 минуты назадРеклама
Абена об игровом времени в «Спартаке»: «Нельзя прийти в клуб с хорошими игроками и сразу завоевать место в составе. Рад быть частью этой команды, но мне нужно работать»
22 минуты назад
Экс-защитник «Ньюкасла» Йедлин о книгах: «Раньше я ненавидел читать. Во время пандемии заметил, что в книгах об успешных людях говорят о медитации. Изучая ее, проникся буддизмом»
532 минуты назад
«Ахмат» обратится в ЭСК из-за неназначенного 11-метрового с «Крыльями»: «Любой пенальти можно оспорить, сказав, что не увидел соперника? Всякое слышали, но такое – впервые»
359 минут назад
«Ростов» обратился в ЭСК из-за неудаления Пальцева. В клубе считают, что контакт с Роналдо – «лишение явной возможности забить гол»
5сегодня, 08:54
Худт из «Аль-Шабаба» о конфликте Кумана и Бергвейна: «В Саудовской Аравии много качественных игроков. Когда появляется что-то новое, поначалу всегда есть сопротивление»
сегодня, 08:53
Слуцкий не заинтересован в работе со сборной Китая: «Полностью сосредоточен на «Шанхай Шеньхуа»
6сегодня, 08:42
ЦСКА, вероятно, подтвердил создание киберспортивных составов по Доте и CS 2. Заявление организации написано с ошибками
1сегодня, 08:36Киберспорт
Колосков о возможных штрафах за низкую посещаемость в РПЛ: «Никчемные искусственные меры. Единственный способ привлечь людей – наладить игру и побеждать»
3сегодня, 08:24