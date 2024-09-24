Анчелотти подтвердил, что Беллингем сыграет с «Алавесом». Карвахаль будет готов к дерби с «Атлетико»

Джуд Беллингем готов сыграть в матче с «Алавесом».

Об этом рассказал Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции. Напомним, участие Беллингема в сегодняшнем матче Ла Лиги было под вопросом из-за проблем полузащитника с плечом.

«Его плечо в том же состоянии, что и в прошлом году. Проблемы в последнем матче никак не сказались – он восстановился, хотя и должен носить защиту для большей безопасности. Он готов играть, и он сыграет.

Карвахаль еще не восстановился после ушиба, ему нужно еще несколько дней. Но он будет готов сыграть [против «Атлетико»] в воскресенье», – сказал главный тренер «Реала ».