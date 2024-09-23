Карло Анчелотти: «Мне посчастливилось тренировать великие клубы, такие как «Милан», но «Реал» – лучший. Продержаться здесь столько матчей – это практически чудо!»
Карло Анчелотти назвал «Реал» лучшим клубом мира.
Матч против «Алавеса» станет для итальянского тренера 300-м на посту главного тренера мадридской команды.
«Мне посчастливилось тренировать великие клубы, такие как «Милан», к которому я испытываю особую привязанность, потому что за него я еще и играл. Но «Реал Мадрид» – лучший клуб мира, в этом нет никаких сомнений.
Продержаться здесь столько матчей – это практически чудо!» – сказал Анчелотти.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportmediaset
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