Анчелотти об Эндрике в запасе «Реала»: «Я могу быть несправедлив, он хорошо тренируется. Но перед ним Винисиус, Родриго, Мбаппе – нужно терпение»
Карло Анчелотти ответил на вопрос об игровом времени Эндрика в «Реале».
– Около года назад вы сказали: «Я могу быть несправедлив к Браиму». Вам не кажется, что сейчас ситуация повторяется с Эндриком? В этом сезоне он не сыграл более 10 минут в одном матче...
– С одной стороны... Да, я могу быть несправедлив, потому что он хорошо тренируется, крайне серьезен и видно, что он очень качественный игрок.
Но дело в том, что, с другой стороны, перед ним есть Винисиус, Родриго, Мбаппе... Ему необходимо проявить немного терпения, – сказал главный тренер «Реала».
В текущем Сезоне Эндрик отметился одним голом в 5 матчах Ла Лиги. С полной статистикой 18-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости