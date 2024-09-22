Анчелотти об Эндрике в запасе «Реала»: «Я могу быть несправедлив, он хорошо тренируется. Но перед ним Винисиус, Родриго, Мбаппе – нужно терпение»

Карло Анчелотти ответил на вопрос об игровом времени Эндрика в «Реале».

– Около года назад вы сказали: «Я могу быть несправедлив к Браиму». Вам не кажется, что сейчас ситуация повторяется с Эндриком? В этом сезоне он не сыграл более 10 минут в одном матче...

– С одной стороны... Да, я могу быть несправедлив, потому что он хорошо тренируется, крайне серьезен и видно, что он очень качественный игрок.

Но дело в том, что, с другой стороны, перед ним есть Винисиус , Родриго , Мбаппе ... Ему необходимо проявить немного терпения, – сказал главный тренер «Реала ».

В текущем Сезоне Эндрик отметился одним голом в 5 матчах Ла Лиги . С полной статистикой 18-летнего нападающего можно ознакомиться здесь .