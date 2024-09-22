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  • Анчелотти об Эндрике в запасе «Реала»: «Я могу быть несправедлив, он хорошо тренируется. Но перед ним Винисиус, Родриго, Мбаппе – нужно терпение»
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Анчелотти об Эндрике в запасе «Реала»: «Я могу быть несправедлив, он хорошо тренируется. Но перед ним Винисиус, Родриго, Мбаппе – нужно терпение»

Карло Анчелотти ответил на вопрос об игровом времени Эндрика в «Реале».

– Около года назад вы сказали: «Я могу быть несправедлив к Браиму». Вам не кажется, что сейчас ситуация повторяется с Эндриком? В этом сезоне он не сыграл более 10 минут в одном матче...

– С одной стороны... Да, я могу быть несправедлив, потому что он хорошо тренируется, крайне серьезен и видно, что он очень качественный игрок.

Но дело в том, что, с другой стороны, перед ним есть Винисиус, Родриго, Мбаппе... Ему необходимо проявить немного терпения, – сказал главный тренер «Реала».

В текущем Сезоне Эндрик отметился одним голом в 5 матчах Ла Лиги. С полной статистикой 18-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoБраим Диас
logoВинисиус Жуниор
logoРодриго
logoЭндрик
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