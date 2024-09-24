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  • Экс-судья Федотов об удалении Маухуба со «Спартаком»: «Иванов загадил всю игру одним моментом – по рекомендациям ФИФА и УЕФА это не вторая желтая. Бонгонда постоянно падал, но реакции никакой»
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Экс-судья Федотов об удалении Маухуба со «Спартаком»: «Иванов загадил всю игру одним моментом – по рекомендациям ФИФА и УЕФА это не вторая желтая. Бонгонда постоянно падал, но реакции никакой»

Игорь Федотов оценил судейство Сергея Иванова в дерби «Спартак» – «Динамо».

Матч 9-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:2. На 74-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве после второй желтой карточки Эль-Мехди Маухуба за симуляцию.

«Арбитр ведет игру, это дерби, все понятно. И все вроде хорошо. И тут Иванов не назначает простой 11-метровый в ворота «Динамо». Момент легкий, Иванов сам должен был увидеть, что мяч попал в поднятую вверх руку. Позиция позволяла. Ладно, назначил после вмешательства ВАР.

Момент, когда Лунев выпрыгнул и попал по Бабичу, – нормальное игровое столкновение. Борьба за мяч, кто сыграл, тот и молодец. Иванов правильно продолжил игру.

Удаление Маухуба на 74-й минуте – непонятное. Нельзя за такое удалять. Бонгонда до этого постоянно падал, выпрашивал и махал руками – Иванов продолжал игру, никакой реакции. А здесь почему по-другому? Надо же не только на ноги смотреть, а на весь эпизод.

Ну упал Маухуб, ну схватился за ногу. Продолжи игру и потом напихай. Вместо этого Иванов показал вторую желтую, зная, что ВАР в таком случае вмешаться не может. А ведь Иванов – арбитр ФИФА. Ни по рекомендациям ФИФА, ни по рекомендациям УЕФА это не вторая желтая. Всю игру работал и одним моментом все загадил», – сказал бывший арбитр Мир РПЛ.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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logoАндрей Лунев
logoСергей Сергеевич Иванов
Игорь Федотов
видеоповторы
logoТео Бонгонда
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logoЭль-Мехди Маухуб
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