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«Динамо» пожаловалось в ЭСК на вторую желтую Маухуба в матче со «Спартаком»

«Динамо» подало жалобу на удаление Эль-Мехди Маухуба в матче со «Спартаком».

В матче 9-го тура Мир РПЛ «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (2:2). На 75-й минуте с поля был удален форвард бело-голубых Эль-Мехди Маухуб, получивший вторую желтую карточку за симуляцию.

По информации «Спорт-Экспресса», бело-голубые обратились в ЭСК РФС с жалобой на вторую карточку игрока. 

Главным арбитром встречи был Сергей Иванов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoСергей Сергеевич Иванов
logoСпорт-Экспресс
ЭСК РФС
logoЭль-Мехди Маухуб
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