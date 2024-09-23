«Динамо» пожаловалось в ЭСК на вторую желтую Маухуба в матче со «Спартаком»

«Динамо» подало жалобу на удаление Эль-Мехди Маухуба в матче со «Спартаком».

В матче 9-го тура Мир РПЛ «Спартак » и «Динамо » сыграли вничью (2:2). На 75-й минуте с поля был удален форвард бело-голубых Эль-Мехди Маухуб , получивший вторую желтую карточку за симуляцию.

По информации «Спорт-Экспресса », бело-голубые обратились в ЭСК РФС с жалобой на вторую карточку игрока.

Главным арбитром встречи был Сергей Иванов.