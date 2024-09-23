«Динамо» пожаловалось в ЭСК на вторую желтую Маухуба в матче со «Спартаком»
«Динамо» подало жалобу на удаление Эль-Мехди Маухуба в матче со «Спартаком».
В матче 9-го тура Мир РПЛ «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (2:2). На 75-й минуте с поля был удален форвард бело-голубых Эль-Мехди Маухуб, получивший вторую желтую карточку за симуляцию.
По информации «Спорт-Экспресса», бело-голубые обратились в ЭСК РФС с жалобой на вторую карточку игрока.
Главным арбитром встречи был Сергей Иванов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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