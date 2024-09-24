Голубович из «Химок» хочет получить паспорт РФ: «Чувствую себя как дома, у народов Сербии и России много общего. В отношении клуба некоторые вещи облегчатся»
Защитник «Химок» Петар Голубович хочет получить гражданство РФ.
О желании получить паспорт
«Как я уже говорил, у народов Сербии и России много общего, я чувствую себя здесь комфортно и счастливо, как дома. Думаю, что в отношении клуба некоторые вещи облегчатся. Все еще далеко от реальности, посмотрим, как будут развиваться события».
О возможном выступлении за сборную России
«До этого еще далеко, но никогда не знаешь, что может быть в будущем. У России сильная сборная по футболу, в ней хорошие и качественные игроки», – сообщил Голубович.
«Сербы любят Путина. Когда он приехал, тысячи людей вышли на улицы встречать его». Защитник «Химок» Голубович о президенте России
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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