Голубович из «Химок» хочет получить паспорт РФ: «Чувствую себя как дома, у народов Сербии и России много общего. В отношении клуба некоторые вещи облегчатся»

Защитник «Химок» Петар Голубович хочет получить гражданство РФ.

О желании получить паспорт

«Как я уже говорил, у народов Сербии и России много общего, я чувствую себя здесь комфортно и счастливо, как дома. Думаю, что в отношении клуба некоторые вещи облегчатся. Все еще далеко от реальности, посмотрим, как будут развиваться события».

О возможном выступлении за сборную России

«До этого еще далеко, но никогда не знаешь, что может быть в будущем. У России сильная сборная по футболу, в ней хорошие и качественные игроки», – сообщил Голубович .

«Сербы любят Путина. Когда он приехал, тысячи людей вышли на улицы встречать его». Защитник «Химок» Голубович о президенте России