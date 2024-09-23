Фанаты «Партизана» после 0:4 от «Црвены Звезды» забросали раздевалку своей команды различными предметами, разбили стекло – тренер Станоевич получил порезы лица

Фанаты «Партизана» напали на тренера команды после поражения от «Црвены Звезды».

«Партизан» сегодня дома был разгромлен «Црвеной Звездой» со счетом 0:4 в белградском дерби в рамках 9-го тура чемпионата Сербии. Черное-белые, набрав 11 очков, занимают лишь 9-е место в таблице, а их принципиальный соперник идет первым, имея 22 балла.

Как сообщает Telegraf.rs, после матча разгневанные фанаты «Партизана» забросали раздевалку команды различными предметами, разбили стекло, осколки которого ранили главного тренера Александара Станоевича .

На пресс-конференцию 50-летний серб пришел с пластырем на лбу и носу.

«Недовольные болельщики разбили стекло, стекло попало в нас, порезало меня, физического столкновения не было. Стекло разбилось, была кровь», – сказал Станоевич.

Фото: telegraf.rs

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