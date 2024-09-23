Фанаты «Партизана» после 0:4 от «Црвены Звезды» забросали раздевалку своей команды различными предметами, разбили стекло – тренер Станоевич получил порезы лица
«Партизан» сегодня дома был разгромлен «Црвеной Звездой» со счетом 0:4 в белградском дерби в рамках 9-го тура чемпионата Сербии. Черное-белые, набрав 11 очков, занимают лишь 9-е место в таблице, а их принципиальный соперник идет первым, имея 22 балла.
Как сообщает Telegraf.rs, после матча разгневанные фанаты «Партизана» забросали раздевалку команды различными предметами, разбили стекло, осколки которого ранили главного тренера Александара Станоевича.
На пресс-конференцию 50-летний серб пришел с пластырем на лбу и носу.
«Недовольные болельщики разбили стекло, стекло попало в нас, порезало меня, физического столкновения не было. Стекло разбилось, была кровь», – сказал Станоевич.
Фото: telegraf.rs
Неизвестные проникли на стадион «Партизана», подожгли поле и разбросали битое стекло перед дерби с «Црвеной Звездой». Клуб подозревает своих ультрас
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