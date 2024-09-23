Неизвестные проникли на стадион «Партизана», подожгли поле и разбросали битое стекло перед дерби с «Црвеной Звездой». Клуб подозревает своих ультрас

Стадион «Партизана» подвергся вандализму перед дерби с «Црвеной Звездой».

Сегодня «Партизан» примет «Црвену Звезду » в 9-м туре чемпионата Сербии.

Как сообщает Nin.rs со ссылкой на пресс-службу «Партизана», в ночь с субботы на воскресенье неизвестные проникли на территорию домашнего стадиона команды и подожгли газон с помощью горючей жидкости, а также разбросали по полю разбитое стекло и пивные бутылки. В своем заявлении «Партизан» потребовал «немедленной реакции» от компетентных органов для скорейшего опознания виновных.

«Это были недовольные члены преступной группировки, которые скрываются под именем определенных фанатских групп – в прошлом они уже хвастались тем, что повредили центральную ложу стадиона, а также каждый день писали сообщения против руководства на трибунах и вокруг стадиона.

Мы предупредили компетентные органы, что эта организованная группа не остановится на предыдущих преступных деяниях, и теперь мы получили подтверждение этому. Эти люди решили выместить свое недовольство на собственности клуба, который они якобы любят, и на поле, на котором завтра игроки их любимого клуба должны будут сыграть и победить», – говорится в сообщении «Партизана ».