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  • Мостовой о штрафах за низкую посещаемость: «У нас в стране и без этого их много. Скоро будут штрафовать за то, что люди сделали лишний глоток воздуха. Чуть что – сразу в суд»
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Мостовой о штрафах за низкую посещаемость: «У нас в стране и без этого их много. Скоро будут штрафовать за то, что люди сделали лишний глоток воздуха. Чуть что – сразу в суд»

Александр Мостовой против штрафов за низкую посещаемость в Мир РПЛ.

Введение такой меры допустил президент Премьер-лиги Александр Алаев, комментируя информацию о том, что матч 9-го тура «Химки» – «Оренбург» (0:0) посетил 291 зритель: «Не хотелось бы штрафовать клубы за посещаемость, но в теории это возможно».

«Мы уже так много говорим про «Химки». Был момент, когда у них тренеры менялись чуть ли не ежедневно.

Что касается штрафов за посещаемость, у нас в стране и без этого много штрафов у людей. Человек уже из дома не может выйти. Скоро будут штрафовать за то, что люди сделали лишний глоток воздуха. Чуть что – сразу в суд. Надо же как-то жить. Можно ли без этих штрафов?

Не знаю, в чем проблема низкой посещаемости, но многое же зависит от результатов. Если «Химки» начнут обыгрывать всех, то наверняка люди придут, потому что по подбору футболистов у них много известных игроков», – цитирует бывшего хавбека «Спартака» и сборной России Metaratings.ru.

Цифра дня. 291 зритель в Химках – почти антирекорд РПЛ!

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoОрганизация РПЛ
болельщики
logoАлександр Мостовой
Политика
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