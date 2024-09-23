  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мантуан о русском языке: «Все слова Семака уже могу понять без переводчика. Знаю язык намного лучше, чем другие иностранцы в «Зените»
13

Мантуан о русском языке: «Все слова Семака уже могу понять без переводчика. Знаю язык намного лучше, чем другие иностранцы в «Зените»

Бразильский игрок «Зенита» Густаво Мантуан рассказал об освоении русского языка.

Мантуан перешел в «Зенит» летом 2022 года из «Коринтианса».

– Вы в РПЛ уже третий сезон. Уже неплохо выучили русский язык?

– Конечно, пока еще не могу говорить, но благодаря тому, что постоянно слышу русский язык на тренировках, мой словарный запас увеличивается.

Изучаю футбольную терминологию и, если что‑то непонятно, всегда переспрашиваю. Полностью уверен, что все слова главного тренера [Сергея Семака] уже могу понять без переводчика.

А во время матчей слышу, что говорят партнеры, и сам могу дать подсказ на русском. В этом плане далеко продвинулся.

Нино уже усиленно занимается с репетитором и учит язык.

– Я тоже начинал заниматься с преподавателем, но сейчас это сотрудничество прекратилось. Правда, надеюсь, что скоро оно возобновится. Ведь благодаря этим дополнительным занятиям знаю русский намного лучше, чем другие иностранцы в команде.

Но учить язык очень сложно. Например, сейчас понимаю часть ваших вопросов и без перевода, но ответить на русском пока не могу. Это слишком непросто, – сказал 23-летний полузащитник.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoНино Мота
logoГуставо Мантуан
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболев сделал голевой пас во 2-й игре за «Зенит» – против «Рубина»
5217 сентября, 17:33
«Зенит» отказался отдавать Мантуана в аренду «Аль-Васлю» из ОАЭ
3014 июля, 09:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джо Коул об Антони: «Идеальный игрок для Эредивизи, но в атлетичной АПЛ ему трудно. Он талантлив, с великолепной техникой, но я не вижу, как он может изменить ситуацию»
3 минуты назад
Вердикт по иску «Ман Сити» против АПЛ будет в ближайшее время. Победа «горожан» повлияет на дело о 115 нарушениях ФФП
520 минут назад
Роналду пропустил матч Кубка по решению Пиоли. Тренер «Аль-Насра» дал отдохнуть 39-летнему форварду
535 минут назад
Эммануэль Пети: «Арсенал» должен играть на победу как в АПЛ, так и в ЛЧ, это большой клуб. Но я бы выбрал Премьер-лигу, ее сложнее выиграть»
1247 минут назад
Губерниев о Fan ID: «Есть «Госуслуги», камеры по распознаванию лиц. Люди против XXI века? Ты под колпаком, болельщик, уже надо зарегистрироваться и идти на стадион»
80сегодня, 19:29
«Может, Винисиус и отличный игрок, но как человек – кусок дерьма, всегда жалуется судье». Экс-президент «Валенсии» Роч о вингере «Реала»
39сегодня, 19:21
Мостовой о штрафах за низкую посещаемость: «У нас в стране и без этого их много. Скоро будут штрафовать за то, что люди сделали лишний глоток воздуха. Чуть что – сразу в суд»
28сегодня, 19:15
Кто сыграл более 100 матчей за «Спартак»? А кого сравнивают с Видичем? Игра, где нужно отгадать футболистов
2сегодня, 19:00Спецпроект
Джонс про Рангника и 0:4 от «Ливерпуля»: «Он унизил меня на «Энфилде», заменив в перерыве, сделал козлом отпущения. У «МЮ» там были игроки гораздо хуже меня»
8сегодня, 18:56
Энрике о Мбаппе: «Человек с исключительными личностными качествами, что редко встречается у игроков такого уровня. Жаль, что он перешел в «Реал»
25сегодня, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» сыграет в форме с логотипом Coldplay против «Реала» на «Бернабеу»
17 минут назад
Эльхан Мамедов назначен директором ассоциаций-членов ФИФА. Он желал российскому футболу возвращения на международную арену
326 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду обыграл «Аль-Хазем», «Аль-Иттифак» победил «Аль-Адалу»
1226 минут назад
Чемпионат Италии. Матч «Аталанты» с «Комо» перенесен из-за ливня
22740 минут назад
Капелло о победе «Милана» над «Интером»: «Фонсека заслуживает комплиментов. Мне понравилась связка Абрахама и Мораты, я бы и дальше их ставил вместе»
151 минуту назад
«Динамо» пожаловалось в ЭСК на вторую желтую Маухуба в матче со «Спартаком»
10сегодня, 19:33
Чемпионат Испании. «Бетис» играет с «Мальоркой»
377сегодня, 19:02Live
Ташуев об отмене 2-го гола «Ахмата» «Крыльям»: «Какая‑то выдумка, новое правило. Судьи на ВАР чертят линии, а главный определяет офсайд – это что‑то новое»
4сегодня, 19:01
«Краснодар» и Жоао Виктор продлили контракт до 2026 года
6сегодня, 18:48
«Трансфер Гогуа в «Реал» возможен, почему нет?» Защитник «Химок» Фернандес о партнере по команде
13сегодня, 18:22