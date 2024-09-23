Мантуан о русском языке: «Все слова Семака уже могу понять без переводчика. Знаю язык намного лучше, чем другие иностранцы в «Зените»

Бразильский игрок «Зенита» Густаво Мантуан рассказал об освоении русского языка.

Мантуан перешел в «Зенит » летом 2022 года из «Коринтианса».

– Вы в РПЛ уже третий сезон. Уже неплохо выучили русский язык?

– Конечно, пока еще не могу говорить, но благодаря тому, что постоянно слышу русский язык на тренировках, мой словарный запас увеличивается.

Изучаю футбольную терминологию и, если что‑то непонятно, всегда переспрашиваю. Полностью уверен, что все слова главного тренера [Сергея Семака ] уже могу понять без переводчика.

А во время матчей слышу, что говорят партнеры, и сам могу дать подсказ на русском. В этом плане далеко продвинулся.

– Нино уже усиленно занимается с репетитором и учит язык.

– Я тоже начинал заниматься с преподавателем, но сейчас это сотрудничество прекратилось. Правда, надеюсь, что скоро оно возобновится. Ведь благодаря этим дополнительным занятиям знаю русский намного лучше, чем другие иностранцы в команде.

Но учить язык очень сложно. Например, сейчас понимаю часть ваших вопросов и без перевода, но ответить на русском пока не могу. Это слишком непросто, – сказал 23-летний полузащитник.