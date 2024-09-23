Батраков и Сперцян с 12 очками лучшие в туре фэнтези РПЛ. У Кордобы – 11, у Тюкавина – 10, у Дзюбы – 9
Батраков дублем помог «Локомотиву» обыграть «Пари НН» (3:1). У полузащитника +2 за игру и +10 за голы – всего 12 очков в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе’‘. Столько же набрал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян за дубль в ворота «Акрона» (5:2).
Краснодарский форвард Джон Кордоба тоже забил два гола, у него 10 фэнтези-очков. У нападающего «Динамо» Константина Тюкавина 11 очков за два гола «Спартаку» (2:2). В отличие от Кордобы, он провел на поле все 90 минут и получил за это одно бонусное очко.
Кроме того, 9 очков набрал форвард «Акрона» Артем Дзюба: +3 за полный матч, +6 за два ассиста. В этом сезоне РПЛ у нападающего три голевых передачи за 113 минут на поле – столько же он отдал в прошлом сезоне РПЛ за 21 игру в составе «Локомотива».
10-й тур РПЛ начется в пятницу – 27 сентября. Дедлайн – 16:30 мск, когда стартует первый матч тура между «Оренбургом» и «Пари НН».
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