Пети о Роналду: «Величайший образец для подражания, задавал планку 15 лет. Большое эго заставляло его стараться из всех сил каждый день»
– Криштиану Роналду – величайший образец для подражания в истории футбола?
– Роналду можно считать величайшим образцом для подражания в истории футбола, если посмотреть, откуда он начал и где он сегодня в 39 лет.
Он пришел из «Спортинга» и шаг за шагом продвигался вперед, чтобы стать звездным игроком, и у него были амбиции оставаться на самом высоком уровне так долго. У него было стремление побить все рекорды, и он этого добился.
У него большое эго, но оно заставляло его каждый божий день стараться изо всех сил. Он задавал планку на протяжении 15 лет, и я испытываю к нему большое уважение.
Я уважаю спортсменов, которые хотят не просто достичь вершины, но и оставаться на ней. Если мы говорим о психологической и физической подготовке, то какой только пример не подавал нам Криштиану Роналду, – заявил экс-игрок сборной Франции.
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