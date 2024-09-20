39-летний Роналду забил в 7 из 8 матчей сезона за «Аль-Наср» и Португалию
Криштиану Роналду не забил только в одном из восьми матчей сезона.
Сегодня форвард реализовал пенальти в игре с «Аль-Иттифаком» в чемпионате Саудовской Аравии.
В этом сезоне у 39-летнего португальца пять голов в составе «Аль-Насра» и два в составе сборной. Он не сумел отличиться только в матче против «Аль-Ахли» 13 сентября.
Роналду забил 902-й гол в карьере – «Аль-Иттифаку» с пенальти
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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