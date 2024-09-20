39-летний Роналду забил в 7 из 8 матчей сезона за «Аль-Наср» и Португалию

Криштиану Роналду не забил только в одном из восьми матчей сезона.

Сегодня форвард реализовал пенальти в игре с «Аль-Иттифаком » в чемпионате Саудовской Аравии.

В этом сезоне у 39-летнего португальца пять голов в составе «Аль-Насра » и два в составе сборной. Он не сумел отличиться только в матче против «Аль-Ахли» 13 сентября.

Роналду забил 902-й гол в карьере – «Аль-Иттифаку» с пенальти