Роналду будет не хватать адреналина после окончания карьеры: «Вот почему я зашел чуть дальше многих. Мне будет 40, но я отдаю все силы. После ухода буду в растерянности, может, поплачу немного»
«Думаю, мне будет не хватать адреналина после забитых голов. Мне будет не хватать нервного состояния.
Во всех других сферах у меня все под контролем. Вокруг меня есть нужные люди, у меня хороший бизнес, хороший доход, но футбольного адреналина больше не будет.
Вот почему я зашел в футболе чуть дальше [многих]. Мне будет 40 лет, но я отдаю все силы. 40, 41, 42 – без разницы.
Я отдаю свое тело футболу на протяжении 25 лет и не могу дать большего, потому что возраст не позволяет. Вот почему я так внимательно слежу за собой и продолжаю работать. Я понимаю, что еще два-три года могу делать что-то хорошее.
После ухода я, наверное, буду немного в растерянности. Но, думаешь, я буду плакать? Может, немножко, потому что я стал более чувствительным, но у меня есть о чем еще беспокоиться. Меня ждет новая глава, связанная с бизнесом, и она меня захватывает. Это тоже будет вызовом», – сказал форвард «Аль-Насра».
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