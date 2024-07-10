Кукурелья о свисте немецких болельщиков за игру рукой: «Такое случаются, я ни в чем не виноват. Главное, что Испания в финале»
Марк Кукурелья отреагировал на свист болельщиков в его адрес.
Сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинале Евро-2024 со счетом 2:1.
Немецкие болельщики сопровождали свистом каждое касание мяча защитником испанцев за попадание мяча в руку в 1/4 финала против Германии (2:1), за которое не было назначено пенальти.
«Такие вещи случаются, я ни в чем не виноват...
Главное, что мы в финале, и точка», – сказал Кукурелья в эфире Cadena COPE.
Вивиан о свисте Кукурелье в 1/2 Евро: «Позор, ни один игрок не заслуживает такого. Приходить на стадион для свиста – значит не уважать человека, который делает свою работу»
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Или у тебя какая-то реальность дополненная?
Задали вопрос «мяч в руку попал?» Кукурелья ответил - «да, попал. Все остальное было за судьями. Приняли решение не ставить и я этому рад»
Вопросы к нему какие?
Все правильно, надо делать то, как ты чувствуешь)
Выставленная рука явно изменила направление мяча, который летел в створ ворот…
С кем бы Испания не играла в финале буду болеть за её соперников🇬🇧🇾🇪