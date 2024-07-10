Кукурелья о свисте немецких болельщиков за игру рукой: «Такое случаются, я ни в чем не виноват. Главное, что Испания в финале»

Теги Челси Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу болельщики Евро-2024 Марк Кукурелья Футбол

Марк Кукурелья отреагировал на свист болельщиков в его адрес.

Сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинале Евро-2024 со счетом 2:1.

Немецкие болельщики сопровождали свистом каждое касание мяча защитником испанцев за попадание мяча в руку в 1/4 финала против Германии (2:1), за которое не было назначено пенальти.

«Такие вещи случаются, я ни в чем не виноват...

Главное, что мы в финале, и точка», – сказал Кукурелья в эфире Cadena COPE.

Вивиан о свисте Кукурелье в 1/2 Евро: «Позор, ни один игрок не заслуживает такого. Приходить на стадион для свиста – значит не уважать человека, который делает свою работу»

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36 комментариев
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Может если и винить кого-то, то судью?! Пусть бегают за тем и свистят. Или Кукурелья должен был сам ставить этот пенальти?
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На самом деле было видно, как в начале матча испанцы нервничали под таким жестким давлением трибун. Потом когда быстро пропустили, поняли что уже не до волнения и так же быстро нашли свою игру. Вообще удивительно, как за один турнир выросла команда, где так мало игроков с опытом игры в топ матчах. Молодежь и игроки испанских середняков/околотопов сыграли более зрело, чем чемпионы мира и суперзвезды Франции
+39
0
+39
вовремя кросс соскочил с ла лиги. тéплый приéм, был бы гарантирован. на всех стадионах страны.
+25
-5
+20
Ответ CCCP{{BOOM}}
Это был пенальти.
Как и 6 желтых кросу до этого
+21
-3
+18
Байрамян вчера был очень неплох.
+16
0
+16
Ответ Skotinas
Может если и винить кого-то, то судью?! Пусть бегают за тем и свистят. Или Кукурелья должен был сам ставить этот пенальти?
Не от большого ума. Я понимаю, если бы Кукурелья совершил бы грубый фол на важном игроке немцев, травмировал бы его до конца турнира, и даже карточки за это не получил бы - то да, тут имеет смысл свистеть такому гнилому игроку. А тут, что плохого Кукурелья сделал немцам?
+13
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+13
Всё правильно сказал. Мяч попал в руку, судья решил не назначать пенальти. Вот и всё.
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+8
Ответ Федя Букин
Комментарий скрыт
А где он бахвальствовал?
Или у тебя какая-то реальность дополненная?
Задали вопрос «мяч в руку попал?» Кукурелья ответил - «да, попал. Все остальное было за судьями. Приняли решение не ставить и я этому рад»
Вопросы к нему какие?
+6
0
+6
Ответ iegord
На самом деле было видно, как в начале матча испанцы нервничали под таким жестким давлением трибун. Потом когда быстро пропустили, поняли что уже не до волнения и так же быстро нашли свою игру. Вообще удивительно, как за один турнир выросла команда, где так мало игроков с опытом игры в топ матчах. Молодежь и игроки испанских середняков/околотопов сыграли более зрело, чем чемпионы мира и суперзвезды Франции
Франция словно разучилась играть в нападении после своих увлекательных матчей. Доставить мяч к штрафной кое-как получалось, но опасных атак 2-3. У бедняги Киллиана аж прицел сбился, хотя была пара опасных возможностей, будь удары немного (а где-то много) точнее
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+6
Такие вещи случаются)) И даже хуже)))
Все правильно, надо делать то, как ты чувствуешь)
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+4
Ответ ЛеваяНогаХалка
Пенальти был 200%
нет
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Претензии не то что не к Куку, а даже и не к судье. Раньше споров про руки было мало. Когда всё было чётко прописано: карается не попадание мяча в руку, а ИГРА РУКОЙ. Когда игрок, при этом, делает движение рукой в сторону мяча. Это главное: "активная игра рукой". Судья же следовал указаниям чинуш... понапридумывали: естественно-вертикальное положение руки, рука не увеличивает площадь тела...Это всё чинуши баламутят
+3
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+3
Ждём домой, Марк, а Бальде пусть едет вместо тебя, в Челси.
+3
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+3
Кстати, в данном случае не понял немецких болел. Одно дело когда игрок играет грубо или подло, тогда освистывают.Но в случае с Кукурельей- странно, не он же пенки ставит)
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+3
Так сам Кукурелья то в чём виноват? Он что ли решал ставить пенку или нет? Что за идиотизм?
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+3
Так чего чел в Челси-то не играет левого защитника? Выглядит очень даже добротно.
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Ответ Alarich
Франция просто наелась победами, что бывает с самыми классными командами, когда теряется мотивация. Можно вспомнить Германию середины 1990 годов (в начале 1990 годов выносили всех) или пропавших на какое-то время самих испанцев
Франция взяла только ЧМ2018, хотя потенциал у сборный был явно больше. та же Испания взяла 3 подряд больших турнила и не сказать что наелась, просто время прошло и лидеры начали сдавать позиции
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Даже после тысячи повторов не скажешь с уверенностью, надо было ставить пенальти или нет. Все равно все на усмотрение арбитра.
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Ответ Alarich
Франция просто наелась победами, что бывает с самыми классными командами, когда теряется мотивация. Можно вспомнить Германию середины 1990 годов (в начале 1990 годов выносили всех) или пропавших на какое-то время самих испанцев
Я тоже так думаю, но мне казалось, что на Евро они соберутся, потому что как раз его они так и не выиграли этим поколением
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После вчерашнего его перформанса, всем свистунам положено молчать
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Ответ iegord
На самом деле было видно, как в начале матча испанцы нервничали под таким жестким давлением трибун. Потом когда быстро пропустили, поняли что уже не до волнения и так же быстро нашли свою игру. Вообще удивительно, как за один турнир выросла команда, где так мало игроков с опытом игры в топ матчах. Молодежь и игроки испанских середняков/околотопов сыграли более зрело, чем чемпионы мира и суперзвезды Франции
Франция просто наелась победами, что бывает с самыми классными командами, когда теряется мотивация. Можно вспомнить Германию середины 1990 годов (в начале 1990 годов выносили всех) или пропавших на какое-то время самих испанцев
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Ответ Федя Букин
Комментарий скрыт
Он ничего не обязан был. Судья должен адекватно судить нарушение.
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Говорят: Кукурелья до сих пор бегает поперек поля в поисках защитников Франции
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Такое случаются 😐
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Достойно и спокойно
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Правильно, какая разница кто что думает. Удачи в финале!
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Дайте финал выиграть, а там уж хоть горшком называйте...
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За руку зацепились, а Кросса можно было удалять ещё в первом тайме))
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Ответ brno2020
Ждём домой, Марк, а Бальде пусть едет вместо тебя, в Челси.
Кукурелья, одно из открытий турнира. Считаю он, Ольмо и Руис вышли здесь на новый уровень.
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Ответ Александр Тараканов
Он прав , умышленной игры рукой не было, а сам эпизод был так сказать на усмотрение судьи!
Ничего себе на усмотрение судьи…
Выставленная рука явно изменила направление мяча, который летел в створ ворот…
С кем бы Испания не играла в финале буду болеть за её соперников🇬🇧🇾🇪
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