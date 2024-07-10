Кукурелья о свисте немецких болельщиков за игру рукой: «Такое случаются, я ни в чем не виноват. Главное, что Испания в финале»

Марк Кукурелья отреагировал на свист болельщиков в его адрес.

обыграла команду Франции в полуфинале со счетом 2:1.

Немецкие болельщики сопровождали свистом каждое касание мяча защитником испанцев за попадание мяча в руку в 1/4 финала против (2:1), за которое не было назначено пенальти.

«Такие вещи случаются, я ни в чем не виноват...

Главное, что мы в финале, и точка», – сказал Кукурелья в эфире Cadena COPE.

Вивиан о свисте Кукурелье в 1/2 Евро: «Позор, ни один игрок не заслуживает такого. Приходить на стадион для свиста – значит не уважать человека, который делает свою работу»

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