Кукурелья о руке в матче с Германией: «Если эксперты говорят, что это не пенальти, значит, так оно и есть. Мы можем пожаловаться, что Крооса можно было удалить»

Марк Кукурелья не считает игру рукой в матче с Германией поводом для пенальти.

В дополнительное время матча 1/4 финала Евро-2024 Испания – (2:1) полузащитник немцев пробил в сторону ворот соперника, и мяч попал в руку . Несмотря на то, что футболисты сборной Германии стали активно требовать зафиксировать фол и назначить пенальти, главный арбитр делать этого не стал, а видеоассистент не вмешался.

«Меня успокоило то, что судья сказал «нет» [«это не пенальти»]. Если эксперты говорят, что это не пенальти за игру рукой, значит, так оно и есть.

Я не вмешиваюсь, я уважаю то, что говорят судьи. Я понимаю сомнения, потому что мы видим, что у одних это [пенальти], а у других нет.

А мы можем пожаловаться, что Крооса можно было удалить», – заявил защитник сборной Испании и « ».

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