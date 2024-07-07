Кукурелья о руке в матче с Германией: «Если эксперты говорят, что это не пенальти, значит, так оно и есть. Мы можем пожаловаться, что Крооса можно было удалить»
Марк Кукурелья не считает игру рукой в матче с Германией поводом для пенальти.
В дополнительное время матча 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия (2:1) полузащитник немцев Джамал Мусиала пробил в сторону ворот соперника, и мяч попал в руку Кукурелье. Несмотря на то, что футболисты сборной Германии стали активно требовать зафиксировать фол и назначить пенальти, главный арбитр Энтони Тэйлор делать этого не стал, а видеоассистент не вмешался.
«Меня успокоило то, что судья сказал «нет» [«это не пенальти»]. Если эксперты говорят, что это не пенальти за игру рукой, значит, так оно и есть.
Я не вмешиваюсь, я уважаю то, что говорят судьи. Я понимаю сомнения, потому что мы видим, что у одних это [пенальти], а у других нет.
А мы можем пожаловаться, что Крооса можно было удалить», – заявил защитник сборной Испании и «Челси».
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Пенальти за руку Кукурельи не назначен в соответствии с рекомендациями УЕФА. Рука близко к корпусу, направлена вниз и не увеличивает площадь тела неестественным образом
УЕФА согласен с решением Тэйлора не ставить пенальти за руку Кукурельи в матче Испании и Германии. Рука находилась в естественном положении
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И да пенальти и красная (причем не прямая, а по совокупности не факт, что Кроос был бы так же груб имея уже одну желтую), все-таки разный эфект на матч имеют.
"В мае 2022 года ФИФА назначила его одним из 36 главных судей чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Отработал матч между Южной Кореей и Ганой (2:3), в ходе которого в самом конце не дал пробить корейским футболистам угловой удар, тренер корейцев Паулу Бенту выскочил с претензиями к судье, за что получил красную карточку"
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