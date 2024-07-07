Кукурелья о руке в матче с Германией: «Если эксперты говорят, что это не пенальти, значит, так оно и есть. Мы можем пожаловаться, что Крооса можно было удалить»

Теги Челси Сборная Германии по футболу Сборная Испании по футболу судьи Тони Кроос Евро-2024 Энтони Тэйлор Марк Кукурелья Джамал Мусиала Футбол

Марк Кукурелья не считает игру рукой в матче с Германией поводом для пенальти.

В дополнительное время матча 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия (2:1) полузащитник немцев Джамал Мусиала пробил в сторону ворот соперника, и мяч попал в руку Кукурелье. Несмотря на то, что футболисты сборной Германии стали активно требовать зафиксировать фол и назначить пенальти, главный арбитр Энтони Тэйлор делать этого не стал, а видеоассистент не вмешался.

«Меня успокоило то, что судья сказал «нет» [«это не пенальти»]. Если эксперты говорят, что это не пенальти за игру рукой, значит, так оно и есть.

Я не вмешиваюсь, я уважаю то, что говорят судьи. Я понимаю сомнения, потому что мы видим, что у одних это [пенальти], а у других нет.

А мы можем пожаловаться, что Крооса можно было удалить», – заявил защитник сборной Испании и «Челси».

«В 9 из 10 случаев за такое ставят пенальти». Немцы кипят из-за руки Кукурельи

Пенальти за руку Кукурельи не назначен в соответствии с рекомендациями УЕФА. Рука близко к корпусу, направлена вниз и не увеличивает площадь тела неестественным образом

УЕФА согласен с решением Тэйлора не ставить пенальти за руку Кукурельи в матче Испании и Германии. Рука находилась в естественном положении

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Рука Кукрельи – не пенальти. Ваши ощущения?
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38%
Марк Кукурелья
Это дичь и беспредел
62%
Джамал Мусиала

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34 комментария
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Удалить Кросса не можно было, а нужно.
+36
-8
+28
Удалили бы кроса, Испания вышла в 1/2 уже в первом тайме, и разговоров о пенке не было
+33
-12
+21
Кукурелья читает комменты на спортсе и знает теперь чем парировать очевидный пенальти 😆😂
+28
-9
+19
Ответ DolJun
позор, конечно. когда эксперты говорили что ромеро, тянувший кукурелью за волосы, не фолил, а тейлор был прав - как счиал кукурелья?
Ламин Ямаль самый молодой игрок Евро, который видел как бомбит у Должуна:))
+11
-3
+8
Ответ Птюч
Что за крос?
Позорный костолом
+12
-6
+6
Ответ Мохнатый55
Удалить Кросса не можно было, а нужно.
Все верно, карьеру Кросс должен был завершить до конца первого тайма и делу конец!!
+3
0
+3
Судья в этом матче наклоунадничал, конечно!
+5
-2
+3
Стыдно за немцев, которые петицию подписали на переигровку!
+5
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+2
Думаю, даже если бы дровосеку Кроосу показали все заслуженные 6 жёлтых карточек, он бы всё равно продолжил играть. Но Кукурелья прав. Игра пошла бы по другому сценарию удали Крооса до 10 минуты
+3
-1
+2
Ну Крооса точно должны были удалять, так же как и Родри который неполучил ЖК за борцовский приём в первом тайме, а во втором получил за срыв атаки. Но ещё это и пенальти, теперь каждый игрок так будут выставлять руку когда мяч летит в створ и всё.
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Будем надеятся, что когда такое случится с твоей командой, будешь так-же и уважать решения судей.
И да пенальти и красная (причем не прямая, а по совокупности не факт, что Кроос был бы так же груб имея уже одну желтую), все-таки разный эфект на матч имеют.
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Ответ DolJun
скорее самый молодой игрок евро, проходивший в следующий раунд с такой очевидной судейской поддержкой. хотя он на созерцании таких проходов рос, чего удивляться
Опять судья 🤣🤣🤣🤣 должун ты мачт хоть смотрел? Или только момент с рукой только видел?
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Ответ DolJun
скорее самый молодой игрок евро, проходивший в следующий раунд с такой очевидной судейской поддержкой. хотя он на созерцании таких проходов рос, чего удивляться
Про фолы Крооса не хочешь написать?))
+2
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Одно из Двух - или Тупые эксперты или Проплаченные эксперты.
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Кудрявый сыграл за вратаря, какой ещё нужен аргумент для пенальти?
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Кукурелья, кстати, проводит очень сильный турнир. Зря не доверили ему дело Альбы
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Очень слабый судья, но исполнительный

"В мае 2022 года ФИФА назначила его одним из 36 главных судей чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Отработал матч между Южной Кореей и Ганой (2:3), в ходе которого в самом конце не дал пробить корейским футболистам угловой удар, тренер корейцев Паулу Бенту выскочил с претензиями к судье, за что получил красную карточку"

Тут опять скандал по двум эпизодам

Пора на пенсию лысого
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УЕФА официально рекомендует судьям очень аккуратно использовать красные карточки, чтобы не портить матчи. В конце концов в футболе важней зрелище для фанатов, а не некая высшая справедливость и футбольный арбитр - не прокурор. И это правильно, имхо.
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Красава. Он не виноват, что судья неадекват👍🙂
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Ответ rigobersong
Ламин Ямаль самый молодой игрок Евро, который видел как бомбит у Должуна:))
скорее самый молодой игрок евро, проходивший в следующий раунд с такой очевидной судейской поддержкой. хотя он на созерцании таких проходов рос, чего удивляться
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Ответ Din Rizaev
Опять судья 🤣🤣🤣🤣 должун ты мачт хоть смотрел? Или только момент с рукой только видел?
опять?
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Игрок прижимал руку к себе, куда он ещё в этом моменте ее мог убрать?:)) Германские слезы плакс уже никому не интересны, Антонина давай👋
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