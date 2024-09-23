Анчелотти о 38 матчах «Реала» без поражений: «Нельзя проигрывать, если не можешь победить. Отсутствие яркой идентичности заставляет думать, будто у нас нет плана, но на самом деле их много»

Карло Анчелотти высказался о рекордной серии «Реала» без поражений.

– У нас хорошая динамика, и мы должны продолжать в том же духе. Но стоит помнить, что в каждом матче необходимо бороться и преодолевать трудности.

– Как команде, которая играет «очень плохо», удается не проигрывать 38 матчей подряд?

– Не могу объяснить. Я не согласен, что мы плохо играем. Больше всего поражает, что у «Реала » за эти годы не было ни одной опознавательной черты. Низкий блок, переходы, владение – все, что угодно.

Тот факт, что у нас нет яркой идентичности, заставляет думать, будто у нас нет плана на игру. И это правда – у нас их много.

– Что для вас значат рекорды вроде серии без поражений?

– Рекорды бывают абсолютно разными. В одних случаях речь идет о победах, в других – о том, чтобы не проигрывать. Наша серия длится очень долго, и это говорит о больших успехах, потому что ничьи зачастую очень помогают. Я считаю, что в футболе нельзя проигрывать, если не можешь победить. Ничья ощущается лучше, чем поражение.

Поражения действительно дают возможность что-то исправить. Но за успехом в прошлой Лиге чемпионов заключается в твердости, в том, как мы боролись. На старте нового сезона нам порой сложно найти эту силу, но мы ее найдем, потому что игроки прекрасно настроены психологически, – сказал главный тренер «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Алавесом».