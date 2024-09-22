Анчелотти о 4:1 с «Эспаньолом»: «Реал» приближается к своей лучшей версии. Мы играли быстрее, много били, я доволен»

Карло Анчелотти удовлетворен разгромом «Эспаньола» (4:1) в Ла Лиге.

«Я думаю, что матч получился хорошим, команда хорошо отреагировала на гол «Эспаньола ». Мы стали играть намного лучше, в другом ритме, создавая больше моментов, и я доволен.

Мы играли быстрее, лучше перемещались по полю, закрывали зоны. Мы много били по воротам и должны быть этим удовлетворены. Хорошо удавалось возвращать мяч, мы старались делать это сразу же после потерь при помощи прессинга. Мы постепенно приближаемся к своей лучшей версии.

В этом сезоне были показаны три довольно суровые желтые карточки за жалобы, подход судей изменился, и к этому нужно привыкнуть.

Карвахаль получил повреждение, ушиб, ничего особенного. У Беллингема были проблемы с плечом, но они решены, и кажется, что тревожиться причин нет. Он играл со специальной защитой, теперь на протяжении месяца играет без нее, не думаю, что возникнут проблемы», – сказал главный тренер «Реала ».