Анчелотти о 4:1 с «Эспаньолом»: «Реал» приближается к своей лучшей версии. Мы играли быстрее, много били, я доволен»
«Я думаю, что матч получился хорошим, команда хорошо отреагировала на гол «Эспаньола». Мы стали играть намного лучше, в другом ритме, создавая больше моментов, и я доволен.
Мы играли быстрее, лучше перемещались по полю, закрывали зоны. Мы много били по воротам и должны быть этим удовлетворены. Хорошо удавалось возвращать мяч, мы старались делать это сразу же после потерь при помощи прессинга. Мы постепенно приближаемся к своей лучшей версии.
В этом сезоне были показаны три довольно суровые желтые карточки за жалобы, подход судей изменился, и к этому нужно привыкнуть.
Карвахаль получил повреждение, ушиб, ничего особенного. У Беллингема были проблемы с плечом, но они решены, и кажется, что тревожиться причин нет. Он играл со специальной защитой, теперь на протяжении месяца играет без нее, не думаю, что возникнут проблемы», – сказал главный тренер «Реала».
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