ФИФА и УЕФА перечислили около 406 млн рублей в РФС в 2023 году. Больше трех миллиардов получено в виде отчислений от азартных игр

ФИФА и УЕФА перечислили около 406 млн рублей в РФС за 2023 год.

Об этом, по данным ТАСС , свидетельствует отчет о финансовой деятельности РФС , который был отправлен в Министерство спорта РФ. Согласно отчету, в 2023 году РФС получил по целевым и компенсационным программам сумму, эквивалентную 405 813 000 рублей.

Также в 2023 году в Российский футбольный союз были перечислены средства в виде целевых отчислений от азартных игр на сумму 3 млрд 373 млн 448 тысяч рублей.