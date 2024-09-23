ФИФА и УЕФА перечислили около 406 млн рублей в РФС в 2023 году. Больше трех миллиардов получено в виде отчислений от азартных игр
ФИФА и УЕФА перечислили около 406 млн рублей в РФС за 2023 год.
Об этом, по данным ТАСС, свидетельствует отчет о финансовой деятельности РФС, который был отправлен в Министерство спорта РФ. Согласно отчету, в 2023 году РФС получил по целевым и компенсационным программам сумму, эквивалентную 405 813 000 рублей.
Также в 2023 году в Российский футбольный союз были перечислены средства в виде целевых отчислений от азартных игр на сумму 3 млрд 373 млн 448 тысяч рублей.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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