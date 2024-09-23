Биджиев о том, что «Махачкалу» называют «незрелищной»: «Кому‑то нравится прессинг, кому‑то – владение. Это спорное утверждение. Можем больше забивать»
Хасанби Биджиев оценил мнение о том, что «Динамо» Махачкала играет незрелищно.
— Вашу команду называют незрелищной. Что можете ответить критикам?
— Что значит «незрелищной»? Для кого‑то зрелищная, а для какого‑то – нет. Кому‑то нравится прессинг, кому‑то – владение. Это спорное утверждение. Да, мы можем больше забивать, – сказал главный тренер махачкалинского «Динамо».
После 9 матчей «Динамо» с 10 очками занимает в Мир РПЛ 9-е место с разницей голов 4:7.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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