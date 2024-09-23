Биджиев о том, что «Махачкалу» называют «незрелищной»: «Кому‑то нравится прессинг, кому‑то – владение. Это спорное утверждение. Можем больше забивать»

Хасанби Биджиев оценил мнение о том, что «Динамо» Махачкала играет незрелищно.

— Вашу команду называют незрелищной. Что можете ответить критикам?

— Что значит «незрелищной»? Для кого‑то зрелищная, а для какого‑то – нет. Кому‑то нравится прессинг, кому‑то – владение. Это спорное утверждение. Да, мы можем больше забивать, – сказал главный тренер махачкалинского «Динамо».

После 9 матчей «Динамо » с 10 очками занимает в Мир РПЛ 9-е место с разницей голов 4:7.