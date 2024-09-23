Биджиев про 0:0 с «Ростовом»: «Результат по игре. Жаль, что Махачкала не смогла реализовать моменты» 

Хасанби Биджиев оценил ничью с «Ростовом» (0:0) в Мир РПЛ.

— Матч был сложный. «Ростов » показывает интересный футбол. Нам важно было навязать нашу игру, по целому ряду аспектов это удалось. Надежно сыграли в обороне и могли забить, моменты были и у «Ростова». Результат по игре.

— Ничья — хороший результат? Нет ощущения, что могли увезти и три очка?

— Есть ощущение, что могли два очка взять. Жаль, что не смогли реализовать моменты. Повторюсь, результат по игре.

— Почему мало играет Касинтура?

— Касинтура пропустил месяц из‑за травмы. Сегодня он впервые вышел на поле, — сказал главный тренер махачкалинского «Динамо ».