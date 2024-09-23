Биджиев про 0:0 с «Ростовом»: «Результат по игре. Жаль, что Махачкала не смогла реализовать моменты»
Хасанби Биджиев оценил ничью с «Ростовом» (0:0) в Мир РПЛ.
— Матч был сложный. «Ростов» показывает интересный футбол. Нам важно было навязать нашу игру, по целому ряду аспектов это удалось. Надежно сыграли в обороне и могли забить, моменты были и у «Ростова». Результат по игре.
— Ничья — хороший результат? Нет ощущения, что могли увезти и три очка?
— Есть ощущение, что могли два очка взять. Жаль, что не смогли реализовать моменты. Повторюсь, результат по игре.
— Почему мало играет Касинтура?
— Касинтура пропустил месяц из‑за травмы. Сегодня он впервые вышел на поле, — сказал главный тренер махачкалинского «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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