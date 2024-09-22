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Газизов о бюджете «Динамо» Махачкала: «Около 1,2 миллиарда. 500 миллионов дает регион»

Шамиль Газизов рассказал о бюджете «Динамо» Махачкала на текущий сезон Мир РПЛ.

– Бюджет около 1,2 миллиарда. Всегда хочется больше, но сегодняшний этап мы проходим с этими деньгами. Дальше научимся – будем зарабатывать больше.

Наша задача – снизить на каком-то этапе нагрузку на республику. Это правильный путь, о котором нам говорит глава региона, и мы сами понимаем это. На начальном этапе республика нам помогает.

– Сколько?

– Это не секрет. Регион дает нам 500 миллионов, – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо».

После восьми туров чемпионата России «Динамо» занимает 9-е в турнирной таблице, набрав девять очков. Махачкалинская команда впервые в своей истории играет в высшем российском дивизионе.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoШамиль Газизов
Политика
деньги
logoДинамо Махачкала
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