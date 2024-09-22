Карпин о возможном пенальти на Роналдо: «Карасев сказал, что недостаточный контакт. У них прибор какой‑то есть для определения достаточности контакта? Красная карточка точно»
Встреча 9-го тура Мир РПЛ прошла в Ростове‑на‑Дону и завершилась со счетом 0:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
– Что останется в памяти об этой игре?
– Есть много, что можно вспомнить. Игровые эпизоды не такие яркие, но для тренерского штаба показательны.
– Команда выполнила план на игру?
– Моментов создали не так много. Удовлетворен ли я игрой? Нет.
– Почему заменили Ваханию в перерыве?
– Причины – здоровье и сама игра.
– Был пенальти на Роналдо?
– Я уже все сказал после матча с «Краснодаром». Они на белое говорят черное, а на черное – белое. Повтора еще не видел. Пенальти или нет? Красная карточка точно. Найдут они какое‑то оправдание.
После игры с Карасевым говорил о трактовках. Когда‑то достаточно положить руки на спину, когда‑то – нет. У них прибор какой‑то есть для определения достаточности контакта? Он сказал, что недостаточный контакт, – сказал главный тренер «Ростова».
Карпин о судействе в РПЛ: «Они на черное говорят белое, а на белое – черное. Смысл про это говорить?»
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