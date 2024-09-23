Галактионов о том, почему Раков пропустил матч с «Пари НН»: «Небольшое повреждение. Надеемся на его возвращение к полноценным тренировкам в ближайшее время»

Михаил Галактионов рассказал, почему Вадим Раков пропустил матч с «Пари НН» (3:1).

«У Ракова небольшое повреждение. Ничего страшного, уже в самое ближайшее время мы надеемся на его возвращение к полноценным тренировкам», — сказал главный тренер «Локомотива ».

В 7 играх сезона Мир РПЛ на счету 19-летнего форварда железнодорожников 1 гол и 1 ассист.