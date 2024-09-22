«Локомотив» выиграл 10 из 11 последних матчей. Дальше – «Спартак»

«Локомотив» выиграл три матча подряд.

Команда Михаила Галактионова сегодня победила «Пари НН » (3:1) в 9-м туре Мир РПЛ .

Начиная с 30 июля железнодорожники выиграли 10 из 11 матчей. Единственное поражение – от «Краснодара» (0:3) 1 сентября.

28 сентября «Локомотив » примет «Спартак».