«Локомотив» выиграл 10 из 11 последних матчей. Дальше – «Спартак»
«Локомотив» выиграл три матча подряд.
Команда Михаила Галактионова сегодня победила «Пари НН» (3:1) в 9-м туре Мир РПЛ.
Начиная с 30 июля железнодорожники выиграли 10 из 11 матчей. Единственное поражение – от «Краснодара» (0:3) 1 сентября.
28 сентября «Локомотив» примет «Спартак».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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