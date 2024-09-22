Тикнизян получил повреждение в концовке матча с «Пари НН» – он ушел в раздевалку с врачом. Защитник «Локо» вышел на замену на 58-й минуте
Наир Тикнизян травмировался в концовке матча с «Пари НН».
В 9-м туре Мир РПЛ «Локомотив» одержал выездную победу со счетом 3:1.
Тикнизян, вышедший на замену на 58-й минуте вместо Сергея Пиняева, получил повреждение в добавленное ко 2-му тайму время. Защитник «Локомотива» ушел в подтрибунное помещение в сопровождении врача.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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