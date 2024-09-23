Хюттер о победном голе Бен-Сегира «Гавру»: «Элисс сейчас на пике. Отлично проявил себя на Олимпиаде и вернулся в «Монако» с запредельным желанием добиваться успехов» 

Ади Хюттер отметил игру Элисса Бен-Сегира в матче Лиги 1 с «Гавром» (3:1).

На 66-й минуте хавбек «Монако » забил победный гол в этой игре.

– Сегодняшняя встреча была крайне важной, и я рад, что нам удалось добиться победы. Особенно с учетом того, с каким счетом завершился вчерашний матч [«Реймс» – «ПСЖ» – 1:1].

С уверенностью можно сказать, что сегодня мы не показали свою самую яркую игру, так как первый тайм завершился вничью и нам пришлось биться за равенство в счете. Тем не менее в этом нет ничего удивительного – на неделе мы играли против «Барселоны». Я рад, что мы отправили в копилку три новых очка, это настоящая награда за нашу работу.

- Сложилось впечатление, что выход Бен-Сегира стал переломным моментом игры. Так ли это?

– Мы решили произвести две замены в ходе перерыва и, в частности, выпустить на поле Элисса, так как он сейчас находится в отличной форме. Нужно сказать, что ему удалось забить невероятно красивый гол!

Если говорить в целом, то после перерыва мы действовали намного острее, чем в первом тайме, с большей агрессией, интенсивность игры также выросла. За несколько минут нам удалось забить два мяча, что весьма закономерно, ведь наша команда делает упор на игре в атаке.

Невозможно отдельно не выделить Бен-Сегира , который сегодня забил важнейший мяч. Он отлично проявил себя на Олимпийских играх, а затем вернулся в «Монако» с запредельным желанием добиваться успехов.

Если разобрать его игру в матче с «Барселоной», то станет ясно, что он не только здорово действует на чужой половине поля, но и не ленится выполнять черновую работу в обороне. В прошлом сезоне он получил два повреждения, что сильно сказалось на нем в психологическом плане, однако сейчас Элисс на пике во всех смыслах, – сказал главный тренер «Монако».