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«Монако» – «Гавр». Онлайн-трансляция начнется в 16:00

«Монако» примет «Гавр» в 5-м туре Лиги 1.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Оkkо.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoМонако
logoлига 1 Франция
logoГавр
онлайны
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