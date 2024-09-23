Бекхэм о Месси: «Говорить, что в «Интер Майами» играет величайший футболист в истории – просто мечта. Не могу поверить, что Лионель с нами»

Дэвид Бекхэм назвал переход Лионеля Месси в «Интер Майами» трансфером мечты.

«Все, чего он хотел – найти место, куда его семья могла бы переехать, чтобы насладиться прекрасной жизнью. Это было действительно важно для Лео. Я имею в виду, что с самого первого дня, с того момента, как он впервые появился в Майами, это было мечтой, честно говоря.

Можно сказать, что мы подписали контракт с величайшим из всех, кто когда-либо играл в футбол. У каждого свое мнение о том, кто является лучшим игроком в истории, будь то Диего Марадона , Пеле или другой великий футболист. Но сказать, что у нас в МЛС , в Майами, играет величайший футболист – это просто мечта, понимаете?

Если я приезжаю на все лето – а этим летом я пробыл здесь четыре недели, – то буду наблюдать за тренировками каждый божий день, потому что не могу поверить, что у нас есть Лео. Во-вторых, я просто хочу смотреть, что он делает. Для нас это нечто особенное», – сказал экс-игрок сборной Англии и совладелец «Интер Майами ».