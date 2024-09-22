Новый бизнес Месси – продюсерская компания в Майами. Для семейных программ и фильмов

Уже снимался в сериале.

Лионель Месси погружается в кинобизнес – открыл продюсерскую компанию 525 Rosario для съемок премиум-контента.

«Развлечения всегда были моей страстью». Вот почему Месси открыл 525 Rosario

Компания займется созданием «семейных программ и премиального телевизионного контента». Еще запланированы съемки фильмов и рекламных роликов для спортсменов по всему миру.

Проект запущен совместно с известной компанией Smuggler Entertainment – занималась документальными сериалами Apple TV+ Messi’s World Cup: The Rise of a Legend («Чемпионат мира Месси: восхождение легенды») и Messi Meets America («Месси встречает Америку»).

«Развлечения всегда были моей страстью, будь то на поле или в других областях, – говорит Лео. – Меня действительно мотивирует возможность продолжить проект, который мы создали с Smuggler Entertainment, и расширить его для создания контента и впечатлений в глобальном масштабе».

Компания 525 Rosario названа в честь родного города Месси в Аргентине, чтобы отразить «главные символы его корней и ценностей семьи».

Штаб-квартиры офисов находятся в Майами, где Месси сейчас играет за «Интер», и в Лос-Анджелесе. Они под контролем генерального директора Smuggler Entertainment Тима Пасторе и семьи Лео.

Лео снимался в аргентинском сериале. Недавно рекламировал «Плохих парней 4» с Уиллом Смитом

Месси уже знаком с киноиндустрией. Пару лет назад снялся в аргентинском сериале Los Protectores («Защитники»). По сюжету три футбольных агента на спаде, в тяжелой экономической ситуации. Они объединяются, чтобы спасти бизнес. Так появляется фирма Los Protectores, где агенты занимаются не только финансовыми интересами футболистов, но и стараются оградить их от соблазнов.

Месси сыграл самого себя в первом эпизоде второго сезона. Агенты уговаривали Лео каждый день играть за разные аргентинские клубы во время отпуска, чтобы получить прибыль. Сцена с участием Месси снималась в его доме в Париже, когда он играл в «ПСЖ».

Еще Месси часто снимался в рекламных роликах. Например, в мае подсветил выход «Плохих парней 4» с Уиллом Смитом в главной роли. В коротком промо-ролике Месси подошел к Смиту и Мартину Лоуренсу, и пробил по мячу вместо них. У Лео проблемы с английским произношением – но Смит все равно остался доволен: «Месси фантастический, он не играет как актер в трейлере. Действительно интересно увидеть мировую звезду в чем-то другом. А затем они получают улыбку маленького ребенка, делая что-то новое».

На съемках Лео ведет себя скромно и вежливо, выяснил журналист ESPN Сэм Борден перед чемпионатом мира в России, когда решил поближе узнать аргентинца: «Месси молчит в рекламных роликах, редко дает интервью незнакомым изданиям. Даже с ESPN он отказался говорить лицом к лицу и ответил только на часть высланных на электронную почту вопросов (и вряд ли сделал это сам).

Представители Месси выделяют на съемки и интервью только одно утро в месяц из-за напряженного графика и полного отсутствия интереса к бизнесу. Я спросил у близкого к Месси человека, эффективен ли такой метод работы для игрока с таким количеством предложений. «Он работает только так», – ответили мне с натянутой улыбкой».

Роналду открыл ютуб-канал. Посмотрели все за вас

Фото: Gettyimages.ru /Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP