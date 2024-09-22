Левандовски не забил с пенальти «Вильярреалу» – попал в штангу. Мог быть хет-трик
Роберт Левандовски не реализовал пенальти в матче Ла Лиги.
На 64-й минуте защитник «Вильярреала» Эрик Байи сбил вингера «Барселоны» Ламина Ямаля в штрафной площади. После вмешательства видеоассистента главный судья Матео Бускетс Феррер назначил одиннадцатиметровый.
Левандовски нанес удар с точки в левый нижний угол ворот, но попал в штангу. Он имел возможность оформить хет-трик.
В последний раз до этого дня поляк не реализовывал пенальти на ЧМ-2022 в матче против Мексики.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости