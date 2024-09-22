Левандовски не забил с пенальти «Вильярреалу» – попал в штангу. Мог быть хет-трик

Роберт Левандовски не реализовал пенальти в матче Ла Лиги.

На 64-й минуте защитник «Вильярреала» Эрик Байи сбил вингера «Барселоны» Ламина Ямаля в штрафной площади. После вмешательства видеоассистента главный судья Матео Бускетс Феррер назначил одиннадцатиметровый.

Левандовски нанес удар с точки в левый нижний угол ворот, но попал в штангу. Он имел возможность оформить хет-трик.

В последний раз до этого дня поляк не реализовывал пенальти на ЧМ-2022 в матче против Мексики.