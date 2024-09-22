«Пари НН», вероятно, уволит Илича в случае поражения от «Локомотива» («Матч ТВ»)

«Пари НН» примет решение по Саше Иличу после матча с «Локомотивом».

Нижегородцы на данный момент играют с железнодорожниками на своем поле (1:1, первый тайм) в матче 9-го тура Мир РПЛ .

По данным «Матч ТВ », в случае поражения сегодня главный тренер «Пари НН» Саша Илич с высокой вероятностью будет отправлен в отставку.

Серия без побед нижегородцев продолжается с 9 августа и составляет восемь матчей во всех турнирах. В «Пари НН » уже составлен шорт‑лист специалистов, которые могли бы возглавить команду. Все они являются россиянами.