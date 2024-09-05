Тер Стеген об уходе Нойера из сборной Германии: «Моей целью всегда было стать первым номером. К сожалению, за 10 лет это сделать не удалось. Впереди был человек с отличной карьерой»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Футбол

Марк-Андре тер Стеген рад, что стал основным вратарем сборной Германии.

«Разумеется, я приехал с другими ощущениями. Я рад всем добрым словам, которые сказали мне коллеги и тренер. Они как бальзам на душу.

Моей целью всегда было стать первым номером. К сожалению, за последнее десятилетие мне не удалось этого добиться. В лице Мануэля Нойера впереди меня был человек с отличной карьерой, который сумел выдержать давление.

Еще раз поздравляю его со всем, чего он добился в сборной и клубе», – сказал голкипер.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И тер Стеген уже не молод. Напоминают королеву Елизавету и Карла ||| ))
+7
-1
+6
Крутой этот Тер Штеген, и хотя Нойер не обязан уступать заслуженное место, рад что Марк все таки попылит
+2
0
+2
Нойер был крутой, играл в Германии, в Баварии. Никаких шансов для Штегена. У Нойера что по классу и уровню игры, что по связям баварским все было на уровень лучше. Нойер был крут.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий