Тер Стеген об уходе Нойера из сборной Германии: «Моей целью всегда было стать первым номером. К сожалению, за 10 лет это сделать не удалось. Впереди был человек с отличной карьерой»

Марк-Андре тер Стеген рад, что стал основным вратарем сборной Германии.

«Разумеется, я приехал с другими ощущениями. Я рад всем добрым словам, которые сказали мне коллеги и тренер. Они как бальзам на душу.

Моей целью всегда было стать первым номером. К сожалению, за последнее десятилетие мне не удалось этого добиться. В лице впереди меня был человек с отличной карьерой, который сумел выдержать давление.

Еще раз поздравляю его со всем, чего он добился в сборной и клубе», – сказал голкипер.