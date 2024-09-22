Левандовски с 6 голами лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги. Форвард «Барселоны» оторвался от Мбаппе, дважды забив «Вильярреалу»

Роберт Левандовски единолично лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги.

Форвард «Барселоны» открыл счет на 20-й минуте игры с «Вильярреалом », точно пробив после паса полузащитника Пабло Торре . На 35-й он отличился снова.

Теперь на счету поляка 6 голов в 6 матчах чемпионата Испании . Он оторвался от Килиана Мбаппе , забившего 4 раза.

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь .