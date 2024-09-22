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  • Левандовски с 6 голами лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги. Форвард «Барселоны» оторвался от Мбаппе, дважды забив «Вильярреалу»
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Левандовски с 6 голами лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги. Форвард «Барселоны» оторвался от Мбаппе, дважды забив «Вильярреалу»

Роберт Левандовски единолично лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги.

Форвард «Барселоны» открыл счет на 20-й минуте игры с «Вильярреалом», точно пробив после паса полузащитника Пабло Торре. На 35-й он отличился снова.

Теперь на счету поляка 6 голов в 6 матчах чемпионата Испании. Он оторвался от Килиана Мбаппе, забившего 4 раза.

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoВильярреал
logoЛа Лига
logoРоберт Левандовски
logoКилиан Мбаппе
logoПабло Торре
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