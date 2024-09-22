Родри заменили на 21-й минуте матча с «Арсеналом» из-за травмы. Хавбек «Сити» повредил колено в борьбе с Парти, в начале игры в него врезался Хавертц

Родри досрочно покинул поле в матче «Сити» и «Арсенала».

На 16-й минуте опорник «горожан» упал на газон, схватившись за правое колено после борьбы с Томасом Парти в штрафной площади. Родри долго оказывали медицинскую помощь – испанца в итоге заменили на 21-й минуте, вместо него вышел Матео Ковачич.

На старте игры сразу после розыгрыша мяча Кай Хавертц в попытке отбора толкнул Родри плечом, попав ему по голове.

Игроку понадобилась минута, чтобы прийти в себя. Главный арбитр встречи Майкл Оливер не стал наказывать Хавертца карточкой.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.