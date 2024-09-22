Станкович про 2:2 с «Динамо»: «Максименко совершил чудо, «Спартак» мог и проиграть. У нас все было неплохо до последних восьми минут»
– Чтобы в таких матчах одержать победу и брать три очка, нужно не столько качество, сколько хитрость и характер. Сегодня, играя в равных составах, мы показывали хорошую игру, и у нас достаточно качества, чтобы в численном большинстве спокойно владеть мячом и доигрывать.
Но, к сожалению, сегодня этого не хватило, и мы только с одним очком.
– С чем связана замена Хлусевича в перерыве?
– Это и тактическая замена, и чтобы добавить сил, конкретики. Соперник практически ничего не создавал до финального отрезка.
В целом если говорить про качество игры, то это дерби. «Динамо» создает сложности любому сопернику. Все было неплохо до последних восьми минут. Нужно отдать должное и поблагодарить Максименко, он совершил чудо, мы могли и проиграть, – сказал главный тренер «Спартака».
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