Гвардиола о Стерлинге: «Рахим – один из игроков, которые помогли «Сити» стать таким, какой он есть. Желаю ему всего наилучшего, но пусть сегодня он сыграет не лучшим образом»
Пеп Гвардиола оценил вклад Рахима Стерлинга в достижения «Манчестер Сити».
Стерлинг выступал за «Манчестер Сити» с 2015 по 2022 год. Этим летом полузащитник перешел в «Арсенал» из «Челси» на правах аренды.
«Микель [Артета] сказал, что его подписание стало сюрпризом. Один из игроков, который невероятно здорово показал себя в этом клубе, помог нам стать теми, кто мы есть, и оказаться там, где мы сейчас находимся.
Мои первые годы работы с Рахимом были очень важными. Конечно, я бы предпочел, чтобы он [сегодня] сыграл не лучшим образом, но я желаю ему всего наилучшего», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости