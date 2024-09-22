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  • Гвардиола о Стерлинге: «Рахим – один из игроков, которые помогли «Сити» стать таким, какой он есть. Желаю ему всего наилучшего, но пусть сегодня он сыграет не лучшим образом»
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Гвардиола о Стерлинге: «Рахим – один из игроков, которые помогли «Сити» стать таким, какой он есть. Желаю ему всего наилучшего, но пусть сегодня он сыграет не лучшим образом»

Пеп Гвардиола оценил вклад Рахима Стерлинга в достижения «Манчестер Сити».

Стерлинг выступал за «Манчестер Сити» с 2015 по 2022 год. Этим летом полузащитник перешел в «Арсенал» из «Челси» на правах аренды.

«Микель [Артета] сказал, что его подписание стало сюрпризом. Один из игроков, который невероятно здорово показал себя в этом клубе, помог нам стать теми, кто мы есть, и оказаться там, где мы сейчас находимся.

Мои первые годы работы с Рахимом были очень важными. Конечно, я бы предпочел, чтобы он [сегодня] сыграл не лучшим образом, но я желаю ему всего наилучшего», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoМикель Артета
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoПеп Гвардиола
logoРахим Стерлинг
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