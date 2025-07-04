Раконяц покинул «Локомотив». Форвард и клуб расторгли контракт, рассчитанный до 2026-го
«Локомотив» и Марко Раконяц расторгли контракт.
«Марко Раконяц покинул «Локомотив».
Клуб и нападающий при обоюдном согласии сторон расторгли трудовой договор, срок действия которого истекал в 2026 году.
В прошлом сезоне форвард выступал за венгерский «Дьошдьор» на правах аренды.
Мы благодарим Марко за игру в составе железнодорожников и желаем ему удачи в дальнейшей карьере! 👏🏼» – говорится в сообщении «Локомотива».
Раконяц перешел в «Локо» летом 2022 года, подписав контракт на 4 года. В сезоне-2023/24 нападающий вступал на правах аренды за «ТСЦ Бачка Топола».
Подробная статистика 25-летнего игрока доступна здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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