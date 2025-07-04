В «Спартаке» заявили, что готовы принимать матчи сборной на своем стадионе.

Генеральный директор московского клуба Олег Малышев отметил, что новые контракты на аренду лож на домашнем стадионе «Спартака» не распространяются на игры сборной России.

Ранее генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что домашний стадион «Спартака» не сможет принимать матчи национальной команды минимум до лета 2026 года, поскольку клуб продлил контракты с арендаторами лож.

«Мы идем навстречу РФС и все новые контракты на аренду лож переподписываем уже с новым условием, без включения в них матчей сборной. Следовательно, готовы обсудить организацию матчей сборной России на «Лукойл Арене ».

Но важно понимать, что мы обязаны думать об интересах наших болельщиков и в одностороннем порядке не можем поменять действующие контракты», – сказал Малышев.

На стадионе «Спартака » сборная не играла с сентября 2021 года.