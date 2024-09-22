Лебеденко о запретах для футболистов: «Убрал бы газировку, в частности, кока-колу – это вредно, считаю. Сам пью только при отравлении»

Игорь Лебеденко рассказал, что запретил бы игрокам, став главным тренером.

«Я убрал бы газированные напитки. В частности, кока-колу. Я считаю, что они вредные.

Сам их не пью. Только в редких случаях, при отравлении. Реально помогают. Советую», – сказал экс-игрок «Торпедо » и «Ахмата », а ныне помощник главного тренера «Черноморца».