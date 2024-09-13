Игорь Лебеденко: «У нас в стране 70% разводов. Мы с супругой 22 года вместе, хотя многие футболисты моего поколения уже разводятся»

Игорь Лебеденко рассказал, как познакомился с супругой.

– Есть много скандальных историй про разведенных футболистов. Вам в этом плане повезло?

– Да, мы с супругой 22 года вместе. Хотя многие футболисты моего поколения уже разводятся.

Мы видим, как крепкие счастливые семьи распадаются. У нас в стране вообще 70% разводов. С чего футболистов это не будет касаться? Конечно, будет.

– У вас ведь невероятная история встречи с супругой?

– Лето 2002 года. Мы с «Торпедо » приехали на матч в Самару. Выезжаем на предыгровую тренировку. Вижу – на остановке девушка симпатичная стоит, запомнил ее.

На следующий день у нас игра была. Я остался в запасе и вдруг увидел эту же девушку на трибуне. В перерыве мы с ней поговорили, обменялись телефонами, потом полгода созванивались.

Оказалось, она тогда просто пошла по теньку и поэтому попала на ту остановку. Считаю, это была судьба, – сказал экс-игрок «Ахмата », «Рубина» и «Торпедо».

Игорь Лебеденко: «Телефон – еще одна проблема поколения. Детей стараемся оградить, у старших с 5-го класса – все сверстники со смартфонами, а у них кнопочные кирпичи, где только в змейку можно играть»