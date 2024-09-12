Игорь Лебеденко: «Телефон – еще одна проблема поколения. Детей стараемся оградить, у старших с 5-го класса – все сверстники со смартфонами, а у них кнопочные кирпичи, где только в змейку можно играть»
Игорь Лебеденко высказался о влиянии смартфонов на молодежь.
– Еще одна проблема поколения – телефон.
– По себе замечаете, что можете залипнуть в телефоне?
– Конечно, как и любой. Стараюсь этого избегать. В соцсетях не особо сижу, больше в развлекательных каналах. Детей стараемся оградить, у старших только с пятого класса появились телефоны. Все сверстники ходят со смартфонами, а у них кнопочные кирпичи, где только в змейку можно играть.
– А от чего вам было тяжело оторваться?
– Телеграм-каналы могу часами листать. Там на любую тематику можно найти информацию, в том числе политическую. Сейчас непростое время, и хочется многое понимать, – сказал экс-игрок «Ахмата», «Рубина» и «Торпедо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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