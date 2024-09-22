«В лицо тренеру говорит одно, а за спиной другое». Кажется, Глушаков уходит из «Химок» – новый конфликт?

Версии Дениса и руководства расходятся.

Денис Глушаков скоро уйдет из «Химок» – инсайд «Матч ТВ». Возможно, из-за конфликта с главным тренером Франком Артигой.

Глушаков сказал, что не тренируется с основой. Или проблем вообще нет – версия руководства

21 сентября инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Химки» отстранили Глушакова от работы с основной командой: «Все у него кругом виноваты, ставят ему палки в колеса и вообще не дают показывать класс. Но в лицо Артиге он говорит одно, а за спиной совсем другие вещи».

Глушаков в телеграм-канале подтвердил, что занимается с молодежной командой – но конфликт с главным тренером отрицает.

«Мне позвонил спортивный директор и сказал: в команде слишком много футболистов, которых купили в трансферный период, а это значит – большая конкуренция и слишком много игроков на занятиях, что плохо для тренера.

С моей стороны конфликта не было. И болельщики знают, как я всегда отдавался в матчах за «Химки» и уважал клуб. Артиге желаю только побед. Не распространяйте ложную информацию», – пояснил Глушаков.

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил Sport24, что Денис работает как обычно – проблем никаких: «Кто говорит, что Глушаков выведен из основы? У нас по составу на каждую игру решение принимает тренерский штаб. Если когда-то Денис не играл, значит, на сегодняшний день было принято такое решение.

Что значит Глушаков переведен в молодежку? Кто его мог отстранить от тренировок? Ничего такого нет. У Глушакова нет никакого конфликта с Артигой. У нас в команде отличный микроклимат, нет никаких конфликтов и проблем».

Глушаков перешел в «Химки» летом и провел за команду восемь матчей – без голевых действий, чаще выходил на замену. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.

В Армении Глушакова вывели из основы после приставаний к жене партнера. Или все-таки травма?

До этого Глушаков играл в армянском «Урарту» – и тоже оказался вне основного состава. По слухам, Денис приставал к жене одноклубника. Вот детали от «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против»: «После одной из прошлых игр ребята из России и Украины собрались вместе в одном из местных ресторанов. Во время посиделок у Глушакова случился конфликт с другим игроком «Урарту» из-за «романтических взаимоотношений» Дениса с женой этого футболиста. В итоге [главный тренер Дмитрий] Гунько встал на сторону второго футболиста и отцепил Глушакова от состава».

Глушаков сказал, что травмирован: «У меня повреждение, надрыв икроножной мышцы, уехал домой. Тренер в курсе всей ситуации. Как только матч закончится – можете сами у него спросить».

Вместе с этим предоставил медицинскую справку.

В «Урарту» подтвердили версию Глушакова. Директор рассказал, что Денис повредил икроножную мышцу во время игры на синтетике, а потом усугубил травму на тренировке – и улетел в Москву еще 30 апреля на МРТ.

Жена Глушакова Ксения Коваленко была не в курсе: «Не знаю, почему Денис отцеплен от состава «Урарту». Глушаков приставал к жене партнера? Я пока такого не слышала. Честное слово, без понятия, могло ли такое произойти. Денис по-прежнему в Армении, в Москву не возвращался».

В мае Глушаков покинул «Урарту». Теперь странная история в «Химках».

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Фото: vk.com/fckhimki_official ; Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press