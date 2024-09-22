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  • Сунесс об уходе Марсьяля из «МЮ»: «Лучший пример того, где они свернули не туда. Давно очевидно, что он не мог играть за такой большой клуб. АЕК – его уровень»
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Сунесс об уходе Марсьяля из «МЮ»: «Лучший пример того, где они свернули не туда. Давно очевидно, что он не мог играть за такой большой клуб. АЕК – его уровень»

Грэм Сунесс высказался об уходе Антони Марсьяля из «Манчестер Юнайтед».

«На этой неделе я обратил внимание, что Антони Марсьяль перешел в греческий клуб AEK. Вероятно, это его уровень даже в 28 лет. Ни один игрок не передал недуг клуба лучше, чем он за девять сезонов в «Манчестер Юнайтед». Он лучший пример того, где они свернули не туда.

Около четырех лет назад, перед началом нового сезона, я сказал, что это должен быть последний шанс Марсьяля. Не могу поверить, что только этим летом он наконец покинул клуб.

Марсьяль – один из тех, на кого вы бы смотрели на тренировке и думали: «Какой игрок!» Но поговорите с любым профессионалом, мы все были в клубах с отличными игроками, проявляющими себя на тренировках. Но в дни матчей их не видно. Он стал воплощением этого. Он не был нацелен на борьбу, в нем этого не было. Он льстил себе, вводя в заблуждение.

Было ясно как день, что он не игрок для «Юнайтед». И это стало очевидно через пару сезонов. Он просто не мог играть за такой большой клуб, как «Юнайтед», который обязан побеждать в каждом матче», – написал экс-игрок «Ливерпуля» в своей колонке Mail+.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoАЕК
logoвысшая лига Греция
Грэм Сунесс
logoАнтони Марсьяль
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