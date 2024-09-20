Марсьяль подписал с АЕК контракт на 3 года: «Это хорошая возможность снова получать удовольствие от игры. Ожидаю, что выиграем чемпионат и Кубок»

Антони Марсьяль подписал контракт с греческим АЕК до лета 2027 года.

«Я выбрал АЕК , так как для меня это хорошая возможность снова получать удовольствие от игры. Я ожидаю, что мы сделаем [чемпионский] дубль – чемпионат и кубок.

Скажу болельщикам, я сделаю все, чтобы выиграть трофеи, и мы сможем отпраздновать вместе», – сказал Антони Марсьяль .

В прошлом сезоне Антони провел 13 игр в АПЛ за «МЮ» и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: aekfc.gr