Марсьяль подписал с АЕК контракт на 3 года: «Это хорошая возможность снова получать удовольствие от игры. Ожидаю, что выиграем чемпионат и Кубок»
Антони Марсьяль подписал контракт с греческим АЕК до лета 2027 года.
«Я выбрал АЕК, так как для меня это хорошая возможность снова получать удовольствие от игры. Я ожидаю, что мы сделаем [чемпионский] дубль – чемпионат и кубок.
Скажу болельщикам, я сделаю все, чтобы выиграть трофеи, и мы сможем отпраздновать вместе», – сказал Антони Марсьяль.
В прошлом сезоне Антони провел 13 игр в АПЛ за «МЮ» и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: aekfc.gr
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт АЕК
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости