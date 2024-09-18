Марсьяль в 28 лет уехал в Грецию. Будет играть за АЕК с Ламелой

«Волшебник прибывает».

После девяти лет в «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль ушел свободным агентом. Найти новую команду в топ-5 лигах не удалось.

В итоге некогда один из самых перспективных футболистов мира поехал в АЕК – уже в 28 лет.

Греческий клуб анонсировал скорый переход словами «Волшебник прибывает».

Марсьяль – самый высокооплачиваемый игрок в 100-летней истории клуба

Еще в начале сентября греческий Sport24.gr писал, что француза готовы сделать самым высокооплачиваемым игроком в 100-летней истории клуба. Ему предложили 2,5 млн фунтов в год, тогда как пришедший летом 32-летний аргентинец Эрик Ламела (экс-игрок «Ромы», «Тоттенхэма» и «Севильи») получил около двух миллионов. Общая сумма затрат на Марсьяля составит 7,5 млн, так как контракт предполагается трехлетний.

Поначалу француз сомневался в целесообразности перехода в греческую лигу, но с тех пор у него провалились переговоры с «Фламенго». Писали, что Антони запросил у бразильцев то же трехлетнее соглашение. Однако во «Фламенго» посчитали запросы игрока по зарплате и сроку контракта неприемлемыми.

Этим летом Марсьяля связывали с целом рядом команд из более сильных лиг: «Марсель», «Лилль», «Аталанта», «Комо», «Галатасарай» и «Бешикташ».

В АЕК подобрался звездный состав: Ламела, Вида, Роберто Перрейра

Недавно мы знакомили вас со звездами греческой лиги , среди них хватает и имен из АЕК. Этим летом клуб неплохо усилился узнаваемыми свободными агентами.

Эрик Ламела

В прошлом сезоне: играл за «Севилью». Ранее сверкал в «Роме», забивал рабоной «Арсеналу».

Наверное, самое звездное имя в чемпионате Греции. Аргентинец считался одним из самых техничных игроков поколения, но карьеру сгубили травмы. Вот и в прошлом сезоне в «Севилье» Ламела больше лечился, чем играл. Если медики АЕК поставят Эрика на ноги, будет интересно.

Томаш Стракоша

В прошлом сезоне: играл за «Брентфорд»

Албанский вратарь, который этим летом играл на Евро. Когда-то он неплохо начал в «Лацио», но потом проиграл конкуренцию. В «Брентфорде» тоже не получилось – два сезона просидел в запасе. За это время набралось шесть матчей и семь пропущенных голов. В АЕК перешел этим летом, чтобы перезагрузить карьеру.

Роберто Перрейра

В прошлом сезоне: играл за «Удинезе»

Аргентинский полузащитник сделал имя в Серии А выступлениями за «Удинезе» и «Ювентус». До АПЛ тоже доехал – в «Уотфорд». Как же Роберто в 33 года оказался в Греции? АЕК тренирует Матиас Алмейда, с которым Перрейра когда-то начинал в «Ривер Плейте». Так что аргентинец приехал к знакомому.

Домагой Вида

В прошлом сезоне: 29 матчей, 6 голов, 1 ассист

Серебряный призер ЧМ-2018 и бронзовый призер ЧМ-2022 играет за АЕК с 2022 года. В первом же сезоне в Греции стал чемпионом. Хотя повторить успех на второй год не получилось, Вида внезапно провел один из самых результативных сезонов в карьере – к шести голам в чемпионате добавил еще парочку в еврокубках.

Дамян Шиманьски

В прошлом сезоне: 26 матчей, 2 гола, 4 ассиста

Шиманьского вы можете помнить по выступлениям за «Ахмат», где он, правда, больше сидел в запасе. В январе 2020-го Дамяна забрал в АЕК Массимо Каррера. С тех пор полузащитник играет в Греции.

Стивен Цубер

В прошлом сезоне: 31 матч, 7 голов, 4 ассистов

Почувствуйте себя старым: швейцарец ушел из ЦСКА 10 лет назад. После этого были «Хоффенхайм», «Штутгарт» и «Айнтрахт». В 2021-м Цубера арендовал АЕК, там он и остался. Выиграл титул, а в прошлом сезоне еще и ненадолго примерил капитанскую повязку.

АЕК уже вылетел из еврокубков – сенсационно проиграл армянскому «Ноа»

И вся эта звездная компания провалилась в квалификации Лиги конференций. В третьем отборочном раунде греки неожиданно оступились на армянском «Ноа» (1:3 и 1:0). Один из голов Стракоша пропустил даже от вратаря соперника, который забил выносом со своей штрафной .

Масштабы команд несоизмеримы. Легкий пример: один мексиканский полузащитник АЕК Орбелин Пинеда за семь миллионов евро стоил больше, чем весь состав «Ноа» (6,9 млн).

Напомним, тренирует АЕК аргентинец Матиас Альмейда, контракт которого с клубом рассчитан до 2028 года. В сезоне-2022/23 Альмейда выиграл чемпионат и Кубок Греции, но прошлый сложился не так ярко – второе место в лиге и ранний вылет из Кубка.

После четырех туров нынешнего сезона команда с 10 очками (три победы и ничья) лидирует вместе с «Олимпиакосом» и ПАОК. Помощь в борьбе за чемпионство будет главной задачей Марсьяля в новой команде.

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Фото: aekfc.gr