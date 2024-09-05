АЕК предложил Марсьялю контракт. Экс-форвард «МЮ» может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

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Антони Марсьяль может продолжить карьеру в Греции.

По информации Sport24.gr, интерес к бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» проявляет АЕК.

28-летнего француза готовы сделать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба – ему уже предложили контракт. 

Сам Марсьяль сомневается в целесообразности перехода в греческую лигу. 

Антони является свободным агентом после ухода из «Юнайтед». Статистику игрока можно найти здесь

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АЕК Марсиаля
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