АЕК предложил Марсьялю контракт. Экс-форвард «МЮ» может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба
Антони Марсьяль может продолжить карьеру в Греции.
По информации Sport24.gr, интерес к бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» проявляет АЕК.
28-летнего француза готовы сделать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба – ему уже предложили контракт.
Сам Марсьяль сомневается в целесообразности перехода в греческую лигу.
Антони является свободным агентом после ухода из «Юнайтед». Статистику игрока можно найти здесь.