АЕК предложил Марсьялю контракт. Экс-форвард «МЮ» может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

Антони Марсьяль может продолжить карьеру в Греции.

По информации Sport24.gr, интерес к бывшему нападающему « » проявляет .

28-летнего француза готовы сделать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба – ему уже предложили контракт.

Сам Марсьяль сомневается в целесообразности перехода в греческую лигу.

является свободным агентом после ухода из «Юнайтед». Статистику игрока можно найти здесь.