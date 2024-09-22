Кейн перед «Байером»: «Мы «Бавария» и не подстраиваемся под игру соперника. Подойдем к матчу с тем же настроем и самоотдачей»
Харри Кейн высказался в преддверии матча «Баварии» с «Байером».
Игра 5-го тура Бундеслиги пройдет 28 сентября в Мюнхене.
«Мы «Бавария» и не подстраиваемся под игру соперника. Конечно, нас ждет трудный тест. У Леверкузена все очень хорошо, но мы подойдем к матчу с тем же настроем и самоотдачей.
Домашний матч во время Октоберфеста – это здорово», – сказал форвард «Баварии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
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