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  • Кейн перед «Байером»: «Мы «Бавария» и не подстраиваемся под игру соперника. Подойдем к матчу с тем же настроем и самоотдачей» 
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Кейн перед «Байером»: «Мы «Бавария» и не подстраиваемся под игру соперника. Подойдем к матчу с тем же настроем и самоотдачей» 

Харри Кейн высказался в преддверии матча «Баварии» с «Байером».

Игра 5-го тура Бундеслиги пройдет 28 сентября в Мюнхене.

«Мы «Бавария» и не подстраиваемся под игру соперника. Конечно, нас ждет трудный тест. У Леверкузена все очень хорошо, но мы подойдем к матчу с тем же настроем и самоотдачей.

Домашний матч во время Октоберфеста – это здорово», – сказал форвард «Баварии».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
logoБавария
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoХарри Кейн
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