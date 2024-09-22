Кейн перед «Байером»: «Мы «Бавария» и не подстраиваемся под игру соперника. Подойдем к матчу с тем же настроем и самоотдачей» 

Харри Кейн высказался в преддверии матча «Баварии» с «Байером».

Игра 5-го тура Бундеслиги пройдет 28 сентября в Мюнхене.

«Мы «Бавария » и не подстраиваемся под игру соперника. Конечно, нас ждет трудный тест. У Леверкузена все очень хорошо, но мы подойдем к матчу с тем же настроем и самоотдачей.

Домашний матч во время Октоберфеста – это здорово», – сказал форвард «Баварии».