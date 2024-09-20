Сделавший покер Кейн, Гризманн, Виртц и Гиттенс претендуют на приз игроку недели в ЛЧ
Определились четыре претендента на приз игроку недели в Лиге чемпионов.
По итогам первого тура общего этапа номинированы:
– Харри Кейн («Бавария»): 4 гола в ворота «Динамо» Загреб;
– Флориан Виртц («Байер»): дубль в ворота «Фейеноорда»;
– Джейми Гиттенс («Боруссия» Дортмунд»): дубль в ворота «Брюгге»;
– Антуан Гризманн («Атлетико»): гол плюс пас в матче с «РБ Лейпциг».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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