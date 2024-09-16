Мостовой о «Спартаке» и 1:1: «Прогнозировал тяжелую игру, но молодцы. Махачкала – самый неудобный соперник сейчас. У них надо учиться игре в обороне»

Александр Мостовой высказался о ничьей «Спартака» в матче с «Динамо» Махачкала (1:1). .

«Прогнозировал тяжелую игру для «Спартака» в Махачкале , недавно «Динамо » вообще обыграло их в Кубке. Вышли, вытерпели – это их козырь против сильных команд. «Динамо» Махачкала сейчас – самая неудобная команда для «Спартака». Можно так сказать.

Но «Спартак» молодцы. Московское «Динамо » вроде не должно было выигрывать, а потом бам-бам – и победа. «Локомотив » тоже не слишком уверенно обыграл «Оренбург».

Так что такие команды, как «Динамо» Махачкала, неуступчивы. У них надо учиться игре в обороне», – сказал бывший игрок «Спартака » и сборной России.